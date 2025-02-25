ИИ адаптировали для моделирования квантовых процессов

Для проверки работы этого подхода ученые просчитали при его помощи то, как частицы света взаимодействуют с электронами в дисульфиде молибдена (MoS2) — перспективном двумерном материале, который может использоваться при разработке солнечных батарей и оптоэлектронных устройств. Проведенные учеными расчеты подтвердили высокое качество работы нейросетей, а также помогли им уточнить, как на оптоэлектронные свойства MoS2 влияет число и пространственное расположение дефектов в его атомной решетке.