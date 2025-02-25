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Движение грузовиков снова приостанавливали в Сочи из-за снегопада 25 февраля

В сторону Сочи временно ограничивали движение грузового транспорта.

Утром 25 февраля на федеральной автодороге А-147 Джубга — Сочи — граница с Республикой Абхазия временно ограничивали движение грузовиков. Такая мера связана с сильным снегопадом.

«Движение грузового транспорта в сторону города Сочи временно ограничено», — рассказали в Госавтоинспекции курорта в 10:43.

В 11:00 временные ограничения для грузовиков сняли, и движение восстановили в полном объеме.

В Госавтоинспекции Сочи призывают водителей учитывать сложные погодные условия и соблюдать осторожность.

Напомним, днем ранее вводились аналогичные ограничения. Большегрузы, следующие в направлении города Туапсе, останавливали на площадке.

Ранее сообщалось, что на трассе в Лазаревском районе Сочи организовали восемь пунктов обогрева водителей.