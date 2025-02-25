Движение грузовиков снова приостанавливали в Сочи из-за снегопада 25 февраля

Утром 25 февраля на федеральной автодороге А-147 Джубга — Сочи — граница с Республикой Абхазия временно ограничивали движение грузовиков. Такая мера связана с сильным снегопадом.
«Движение грузового транспорта в сторону города Сочи временно ограничено», — рассказали в Госавтоинспекции курорта в 10:43.
В 11:00 временные ограничения для грузовиков сняли, и движение восстановили в полном объеме.
В Госавтоинспекции Сочи призывают водителей учитывать сложные погодные условия и соблюдать осторожность.
Напомним, днем ранее вводились аналогичные ограничения. Большегрузы, следующие в направлении города Туапсе, останавливали на площадке.
Ранее сообщалось, что на трассе в Лазаревском районе Сочи организовали восемь пунктов обогрева водителей.