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Ряд улиц в районе Нахичевани в Ростове временно остались без электричества

Отключение электричества произошло на нескольких улицах Ростова-на-Дону.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 25 февраля, в Ростове-на-Дону оказались обесточенными ряд улиц в районе Нахичевани. Подачу электричества должны восстановить в ближайшее время, сообщают в АО «Донэнерго».

Отключение из-за технологического нарушения в сети произошло в 11:12. Ситуация коснулась домов в границах улицы Каяни, проспекта Театрального, улицы 1-й Майской, улицы Советской и площади Карла Маркса.

Электроснабжение пообещали восстановить в течение двух часов после отключения, то есть примерно около 13 часов 25 февраля.

ЖКХ