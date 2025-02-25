Ряд улиц в районе Нахичевани в Ростове временно остались без электричества

Сегодня, 25 февраля, в Ростове-на-Дону оказались обесточенными ряд улиц в районе Нахичевани. Подачу электричества должны восстановить в ближайшее время, сообщают в АО «Донэнерго».
Отключение из-за технологического нарушения в сети произошло в 11:12. Ситуация коснулась домов в границах улицы Каяни, проспекта Театрального, улицы 1-й Майской, улицы Советской и площади Карла Маркса.
Электроснабжение пообещали восстановить в течение двух часов после отключения, то есть примерно около 13 часов 25 февраля.