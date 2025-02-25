Омский ГАУ показал школьникам производственные цеха технологов пищевой промышленности

Омские школьники попробовали себя в роли технологов прямо в стенах Омского ГАУ. Под руководством опытного преподавателя школьники приняли участие в практическом занятии, которое воссоздавало весь процесс работы технолога на реальном производстве — от подготовки сырья до выпуска готовой продукции.
Педагоги аграрного университета поделились премудростями профессии и показали работу технолога. Площадка образовательно-производственного кластера Омского ГАУ позволяет увидеть все этапы работы специалиста пищевой промышленности прямо в стенах старейшего аграрного образовательного учреждения Сибири. Ребята смогли познакомиться с современными способами обработки продуктов питания, узнали как правильно сушить овощи для вегетарианского супа и создавать обогащенные разными питательными добавками блюда.
После такого «погружения» в профессию ребята признались, что обязательно после окончания школы будут поступать в Омский ГАУ. Обучение полностью соответствует новым подходам и научным исследованиям, связанным с производствам современных продуктов питания и полуфабрикатов. После окончания вуза выпускники легко адаптируются к работе на современных высокотехнологичных предприятиях пищевой промышленности. А также хорошо владеют современными биотехнологиями, которые помогают создавать полезные и экологичные продукты.
Открытые уроки ориентированы на школьников, интересующихся здоровым питанием, инновациями в пищевой промышленности, а также ребят, желающих расширить знания в области химии и биологии.
Ранее мы рассказывали, что Омский ГАУ отметил 107 годовщину со дня основания.