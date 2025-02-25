Омский ГАУ показал школьникам производственные цеха технологов пищевой промышленности

После такого «погружения» в профессию ребята признались, что обязательно после окончания школы будут поступать в Омский ГАУ. Обучение полностью соответствует новым подходам и научным исследованиям, связанным с производствам современных продуктов питания и полуфабрикатов. После окончания вуза выпускники легко адаптируются к работе на современных высокотехнологичных предприятиях пищевой промышленности. А также хорошо владеют современными биотехнологиями, которые помогают создавать полезные и экологичные продукты.