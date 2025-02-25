Минобр вводит электронную предварительную запись на проставление апостиля

МИНСК, 25 фев — Sputnik. Изменения в порядок предварительной записи для проставления апостиля вводятся с 3 марта текущего года, сообщили в пресс-службе Министерства образования Беларуси.
Принимать документы для проставления апостиля и выдавать ранее оформленные по-прежнему будет Департамент контроля качества образования (ул. Козлова, 28, кабинет 201).
«С 3 марта вводится электронная предварительная запись для подачи документов для проставления апостиля на официальном документе, исходящих из учреждений образования Беларуси», — говорится в сообщении.
Записаться можно будет на официальном сайте Министерства образования. Для этого необходимо указать вид документа и его номер. При этом будет возможность выбрать дату и время посещения департамента — с учетом графика его работы.
По электронной записи станут принимать документы только от их владельца и лишь те, которые указаны в форме. При несоответствии номера документа, указанного при предварительной записи, номеру предъявленного для проставления апостиля в его приеме откажут.
До 31 марта предварительно записаться на проставление апостиля возможно по старой схеме — в департаменте в определенные дни и часы.
При этом в министерстве отметили, что запись по телефону или электронной почте проводиться не будет.