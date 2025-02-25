Нижегородцам рассказали, чем уникальна станция метро «Московская»

Станция «Московская» в Нижнем Новгороде считается уникальной, сообщили в Telegram-канале «МетроНН».
Эта станция одна из двух во всей стране изначально была построена с 4 путями. Вторая такая станция — «Нижегородская» в Москве.
Еще одна уникальная особенность станции «Московская» — возможность перейти с одной линии на другую всего за несколько секунд — по мосту.
Такую же быструю пересадку можно сделать в стране всего на 8 станциях — «Технологический институт» в Санкт-Петербурге, а также «Китай-город», «Третьяковская», «Парк Победы», «Кунцевская», «Петровско-Разумовская», «Каширская» и «Нижегородская» в Москве.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что в Нижнем Новгороде выделят ещё более 2 млрд рублей на строительство метро.