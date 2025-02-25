Нижегородцам рассказали, чем уникальна станция метро «Московская»

Такую же быструю пересадку можно сделать в стране всего на 8 станциях — «Технологический институт» в Санкт-Петербурге, а также «Китай-город», «Третьяковская», «Парк Победы», «Кунцевская», «Петровско-Разумовская», «Каширская» и «Нижегородская» в Москве.