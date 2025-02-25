Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородцам рассказали, чем уникальна станция метро «Московская»

Эта станция одна из двух во всей стране изначально была построена с 4 путями.

Источник: Нижегородская правда

Станция «Московская» в Нижнем Новгороде считается уникальной, сообщили в Telegram-канале «МетроНН».

Эта станция одна из двух во всей стране изначально была построена с 4 путями. Вторая такая станция — «Нижегородская» в Москве.

Еще одна уникальная особенность станции «Московская» — возможность перейти с одной линии на другую всего за несколько секунд — по мосту.

Такую же быструю пересадку можно сделать в стране всего на 8 станциях — «Технологический институт» в Санкт-Петербурге, а также «Китай-город», «Третьяковская», «Парк Победы», «Кунцевская», «Петровско-Разумовская», «Каширская» и «Нижегородская» в Москве.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что в Нижнем Новгороде выделят ещё более 2 млрд рублей на строительство метро.

метро