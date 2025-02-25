В марте в Черняховске и Советске будут снимать исторический сериал

«Съёмки в Калининградской области пройдут в середине марта в городах Черняховске (прим. — нем. Инстербург) и Советске (прим. — нем. Тильзит). Благодаря сохранившейся европейской архитектуре, Калининградская область остаётся популярным направлением у кинопроизводителей», — рассказали в Фестивальной дирекции.