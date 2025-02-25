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В марте в Черняховске и Советске будут снимать исторический сериал

Сериал посвящен эпохе Леонида Брежнева.

Источник: Аргументы и факты

В середине марта в Советске и Черняховске пройдут съемки сериала «Дорогой Вилли» о дружбе Брежнева с немецким канцлером.

Роль Леонида Брежнева доверена народному артистку РФ Сергею Маковецкому, а образ канцлера Вилли Брандта воплотит на экране Кирилл Кяро.

«Съёмки в Калининградской области пройдут в середине марта в городах Черняховске (прим. — нем. Инстербург) и Советске (прим. — нем. Тильзит). Благодаря сохранившейся европейской архитектуре, Калининградская область остаётся популярным направлением у кинопроизводителей», — рассказали в Фестивальной дирекции.

Кинокомиссия Калининградской области в начале года уже принимала съёмки многосерийного проекта, детали которого пока держатся в секрете.

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