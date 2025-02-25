Огромная свалка с химическими отходами обнаружена в Дзержинске

Большинство отходов, среди которых резина, железобетонные блоки, пластик, не разлагаются. Более того, часть мусора находится в запечатанных контейнерах (бочках, кубах, мешках), поэтому определить их содержимое не всегда возможно. Жители поселка уже обратились в администрацию и начали составлять коллективное заявление в полицию.