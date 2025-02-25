Ретро-машины и винтажные пальто: в Казани стартовали съемки документального фильма «Айда!»

Площадь Первого мая в одночасье преобразилась и переносила в эпоху советской истории: здесь можно было увидеть ретро-машины и ретро-коляски с большими колесами, винтажные пальто и головные уборы. Местные жители реагировали по-разному, но равнодушных к происходящему не было: кто-то проходил мимо, не желая мешать работе съемочной группы, а другие издалека пытались запечатлеть процесс на телефоны, выловить какие-нибудь интересные детали.