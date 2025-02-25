Ретро-машины и винтажные пальто: в Казани стартовали съемки документального фильма «Айда!»

Сегодня столица Татарстана стала съемочной площадкой для нового многосерийного фильма «АЙДА!». Работа над основной частью кинопроекта пройдет в Москве, в Казани же планируется отснять несколько сцен. В рамках кинопроцесса для воссоздания исторической атмосферы на улицах города временно демонтировали дорожные знаки, заборы безопасности, а также рекламные объявления и вывески.
Команда начала подготовку первой локации с раннего утра — съемки стартовали на площади Первого мая. К площадке доступ был перекрыт полностью, поэтому горожане, выйдя из метро, выстраивали новые маршруты до места работы и учебы.
Площадь Первого мая в одночасье преобразилась и переносила в эпоху советской истории: здесь можно было увидеть ретро-машины и ретро-коляски с большими колесами, винтажные пальто и головные уборы. Местные жители реагировали по-разному, но равнодушных к происходящему не было: кто-то проходил мимо, не желая мешать работе съемочной группы, а другие издалека пытались запечатлеть процесс на телефоны, выловить какие-нибудь интересные детали.
Действие кинокартины разворачиваются в 1970—1980-х годах. Фильм повествует о противостоянии правоохранителей Татарской АССР и первой крупной советской ОПГ «Тяп-Ляп».
Первую сцену отсняли у памятника Муса Джалилю. Далее команде предстоит оперативно сменить и подготовить площадки для еще трех сцен — они развернутся по улице Лобачевского и территории Казанского федерального университета. Кроме этого, планируются съемки видовых мест Казани, но их проведут уже завтра.
Режиссером кинокартины выступает Олег Асадулин. Он известен такими работами, как «Закрытая школа», «Фобос. Клуб страха», «Темный мир. Равновесие», «Возвращение попугая Кеши». Продюсерами стали Тимур Вайнштейн и Яков Тесис.
Роли в сериале исполняют такие именитые артисты как Владимир Вдовиченков, Никита Кологривый, Даниил Воробьев, Екатерина Климова, Алексей Онежен, Джульетта Геринг. В съемках примут участие также актеры театра им. Г. Камала Халима Искандерова и Ильдус Ахметзянов.
Премьера фильма запланирована на 2025−2026 годы.
Казань неоднократно становилась местом для съемок крупных кинопроектов. Например, ранее город выбирали локацией для сериала «Зулейха открывает глаза», караоке-комедии «Самый лучший день», приключенческого фильма «Сокровища О. К.», кинокартины «Реальная сказка», многосерийной ленты «Неотложка», серии фильмов «Елки» и других.
Напомним, в связи со съемочным процессом в центре Казани частично перекрыли дороги и ограничили движение транспорта. Событие охватит центральные улицы города. Движение будет перекрыто до 20:00 (при необходимости) по следующим участкам:
— по ул. Кремлевской, на участке от ул. Университетской до площади Первого Мая;
— по ул. Чернышевского, на участке от ул. Профсоюзной до ул. Дзержинского;
— по ул. Мусы Джалиля, на участке от ул. Профсоюзной до ул. Дзержинского;
— по ул. Кави Наджми, на участке от ул. Профсоюзной до ул. Дзержинского;
— по ул. Астрономической, на участке от ул. Профсоюзной до ул. Кремлевской;
— по ул. Лобачевского, на участке от ул. Кремлевской до ул. Дзержинского;
— по ул. Университетской, на участке от ул. Профсоюзной до ул. Кремлевской;
— по ул. Профессора Нужина, на участке от ул. Пушкина до ул. Кремлевской.
Басира Агазаде.