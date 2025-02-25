Впервые показана возможность образования карбоната бериллия

НОВОСИБИРСК, 25 февраля. /ТАСС/. Ученые Института геологии и минералогии (ИГМ) им. В. С. Соболева СО РАН в Новосибирске и Франкфуртского университета имени Гёте (Германия) впервые показали возможность образования карбоната бериллия, наименьшего элемента в ряду щелочноземельных металлов. Согласно полученным результатам, карбонат бериллия стабилен как в условиях окружающей среды, так и при более высоких давлениях, то есть в условиях глубинных оболочек Земли, сообщает официальное издание СО РАН «Наука в Сибири».