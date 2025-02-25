Уфимские власти будут помогать ветеранам СВО с трудоустройством

В Уфе по инициативе мэра Ратмира Мавлиева создали специальную комиссию, которая займется трудоустройством ветеранов специальной военной операции. Ее задача — помочь демобилизованным бойцам адаптироваться к мирной жизни и найти подходящую работу.
Администрация столицы Башкирии выступит посредником между ветеранами, работодателями и крупными компаниями. Городские власти будут консультировать, давать рекомендации и помогать с поиском вакансий.
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