В Евпатории начали ремонтировать «Дом с оленем»

Здание, расположенное на Театральной площади, было построено в начале XX века и стало одной из достопримечательностей Евпатории. Местные жители и гости города часто называют его «Домом с оленем» из-за головы оленя, которая украшает фасад, или «Домом летчиков», поскольку раньше здесь жили семьи авиаторов.