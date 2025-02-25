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В Евпатории начали ремонтировать «Дом с оленем»

В Евпатории начался ремонт дома — объекта культурного наследия.

Источник: Александр Юрьев/Tg

В Евпатории начались ремонтные работы в многоквартирном доме на улице Братьев Буслаевых, 30, который является объектом культурного наследия. Об этом сообщил глава городской администрации Александр Юрьев.

Работы выполняются по проектной документации с положительным заключением Госстройэкспертизы, под научным, авторским и техническим надзором, подчеркнул Юрьев.

Здание, расположенное на Театральной площади, было построено в начале XX века и стало одной из достопримечательностей Евпатории. Местные жители и гости города часто называют его «Домом с оленем» из-за головы оленя, которая украшает фасад, или «Домом летчиков», поскольку раньше здесь жили семьи авиаторов.

На протяжении многих лет это здание находится в аварийном состоянии, и жители Евпатории неоднократно обращались с просьбой о его реконструкции.

архитектура