Стало известно, где в Иркутске отключат теплоснабжение и горячую воду 26 февраля

Жителей Свердловского и Ленинского районов Иркутска предупреждают! 26 февраля в некоторых домах будет ограничено теплоснабжение и отключена горячая вода. Это необходимо, чтобы не допустить аварийной ситуации при проведении ремонтных работ на тепловой сети.