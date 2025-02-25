Стало известно, где в Иркутске отключат теплоснабжение и горячую воду 26 февраля

Жителей Свердловского и Ленинского районов Иркутска предупреждают! 26 февраля в некоторых домах будет ограничено теплоснабжение и отключена горячая вода. Это необходимо, чтобы не допустить аварийной ситуации при проведении ремонтных работ на тепловой сети.
Какие адреса попадут под временное отключение? С 9:00 до 15:00 временные неудобства коснутся домов 132, 132а, 134 по улице Лермонтова, 1, 5, 1 В по улице Фаворского.
С 9:00 до 17:00 тепло уйдет из домов 136а, 136б, 136 В по улице Розы Люксембург.
Напомним, жителей Приангарья предупреждают об активизации дачных воров. Только в минувшие выходные в полицию обратились двое потерпевших, сообщают в региональном МВД.