Создан метод оценки нагрузки при выполнении пилотом самолета сложных маневров

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Специалисты центра «Сверхзвук» Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова предложили подход, позволяющий оценивать и контролировать нагрузку на пилота самолета или космонавта при выполнении сложных маневров. В будущем это позволит усовершенствовать подготовку специалистов в этой области, сообщила пресс-служба вуза.