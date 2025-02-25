Создан метод оценки нагрузки при выполнении пилотом самолета сложных маневров

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Специалисты центра «Сверхзвук» Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова предложили подход, позволяющий оценивать и контролировать нагрузку на пилота самолета или космонавта при выполнении сложных маневров. В будущем это позволит усовершенствовать подготовку специалистов в этой области, сообщила пресс-служба вуза.
Авторы создали математическое решение для управления авиакосмическими тренажерами различных типов, которое позволяет имитировать быстро меняющиеся нагрузки на пилота или космонавта при выполнении сложных маневров.
«Разработанная методология включает методы имитации модуля перегрузки, метод управления на основе скользящих режимов для фазы имитации и оптимизированный алгоритм возврата платформы. Предложенное решение преодолевает традиционные ограничения тренажерных систем и открывает новые возможности для подготовки пилотов и космонавтов», — говорится в сообщении.
В новой работе впервые предложен универсальный подход, применимый как для центрифужных тренажеров, так и для систем на базе промышленных роботов-манипуляторов.
Как уточнил заместитель директора центра «Сверхзвук» МГУ Степан Лемак, ученые рассмотрели процесс воссоздания условий быстро изменяющейся нагрузки на пилота как систему из двух взаимосвязанных фаз: имитации движения и возврата платформы в исходное положение.
«Это позволяет контролировать процесс имитации и обеспечить условия, при которых тренажерный стенд всегда остается в безопасной области», — уточнил исследователь, чьи слова приводит пресс-служба вуза.