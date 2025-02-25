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В Омске до конца 2025 года обновят детский садик № 87

В учреждении заменят внутренние сети и частично отделают помещения, а также отремонтируют кровлю и фасад.

Источник: Комсомольская правда

До конца 2025 года в Омске проведут капремонт детского сада № 87 на улице Рождественского, 87. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр Сергей Шелест.

На капремонт из бюджета выделили 60 миллионов рублей, еще 7,4 миллиона — доля софинансирования ремонтных работ из городского бюджета. В скором времени власти начнут искать подрядчика.

Детсад сейчас работает в обычном режиме. Всего в нем функционирует 10 дошкольных групп. Дошкольное образовательное учреждение посещают 249 человек.

На время ремонта юных омичей распределят по следующим детским садам: № 3, 95, 197, 206, 247, 293, дошкольных группах гимназии № 75. Помимо этого, также рассматривается вариант перевода одной из групп в полном составе в пустующую ячейку детсада № 72.

Родителей детей уже проинформировали о будущем капремонте и всех изменениях.

Ранее «КП Омск» сообщала, что в Омске ищут подрядчика для капремонта школы № 13.