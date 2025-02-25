В Омске до конца 2025 года обновят детский садик № 87

До конца 2025 года в Омске проведут капремонт детского сада № 87 на улице Рождественского, 87. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр Сергей Шелест.
На капремонт из бюджета выделили 60 миллионов рублей, еще 7,4 миллиона — доля софинансирования ремонтных работ из городского бюджета. В скором времени власти начнут искать подрядчика.
Детсад сейчас работает в обычном режиме. Всего в нем функционирует 10 дошкольных групп. Дошкольное образовательное учреждение посещают 249 человек.
На время ремонта юных омичей распределят по следующим детским садам: № 3, 95, 197, 206, 247, 293, дошкольных группах гимназии № 75. Помимо этого, также рассматривается вариант перевода одной из групп в полном составе в пустующую ячейку детсада № 72.
Родителей детей уже проинформировали о будущем капремонте и всех изменениях.
Ранее «КП Омск» сообщала, что в Омске ищут подрядчика для капремонта школы № 13.