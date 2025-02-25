В Омске до конца 2025 года обновят детский садик № 87

На время ремонта юных омичей распределят по следующим детским садам: № 3, 95, 197, 206, 247, 293, дошкольных группах гимназии № 75. Помимо этого, также рассматривается вариант перевода одной из групп в полном составе в пустующую ячейку детсада № 72.