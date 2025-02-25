Сотрудники МЧС спасли 10-месячного ребенка в Осиповичах

В Осиповичах спасателей МЧС вызвали из-за происшествия с десятимесячным ребенком. Подробности сообщили в пресс-службе ведомства.
Вызов в МЧС поступил 24 февраля. Родители малышки сказали, что в пластмассовой игрушке застрял пальчик ребенка и достать его у матери не получается.
Прибывшие по вызову осиповичские спасатели, использовали бытовые ножницы, чтобы освободить палец девочки. Помощь медиков ребенку не понадобилась.
Тем временем в Чечерском районе рецидивист убил гостя, поспорив, кому идти за «добавкой».