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Сотрудники МЧС спасли 10-месячного ребенка в Осиповичах

В Осиповичах спасатели МЧС помогли освободить руку 10-месячной девочки.

Источник: Комсомольская правда

В Осиповичах спасателей МЧС вызвали из-за происшествия с десятимесячным ребенком. Подробности сообщили в пресс-службе ведомства.

Вызов в МЧС поступил 24 февраля. Родители малышки сказали, что в пластмассовой игрушке застрял пальчик ребенка и достать его у матери не получается.

Прибывшие по вызову осиповичские спасатели, использовали бытовые ножницы, чтобы освободить палец девочки. Помощь медиков ребенку не понадобилась.

Тем временем в Чечерском районе рецидивист убил гостя, поспорив, кому идти за «добавкой».