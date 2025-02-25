В порту Агидели начнут заправлять суда

Компания «Башатомтерминал» модернизировала причал для заправки судов, который готов к работе. Он может принимать суда грузоподъемностью до пяти тысяч тонн. В навигацию 2025 года здесь начнут заправлять суда и грузить дизельное топливо на танкеры.