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В порту Агидели начнут заправлять суда

В Башкирии откроют причал для заправки судов в порту «Агидель».

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии идет восстановление грузового речного порта «Агидель» и создание портовой особой экономической зоны в городе Агидель. Об этом рассказала пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.

Компания «Башатомтерминал» модернизировала причал для заправки судов, который готов к работе. Он может принимать суда грузоподъемностью до пяти тысяч тонн. В навигацию 2025 года здесь начнут заправлять суда и грузить дизельное топливо на танкеры.

Кроме того, компания планирует предлагать дополнительные услуги: снабжение судов водой, прием мусора и другие.

— Работа по восстановлению грузового речного порта «Агидель» продолжится, — заверили в Минтрансе республики.

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