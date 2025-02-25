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Движение транспорта ограничат в двух районах Петербурга с 27 февраля

Автомобилистов призвали использовать альтернативные маршруты.

Источник: Комсомольская правда

Движение транспорта ограничат в Адмиралтейском и Красносельском районах Петербурга с 27 февраля. Водителей призвали обращать внимание на информационные щиты, содержащие схемы объездов, и использовать альтернативные маршруты. О подробностях сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

— В Адмиралтейском районе с 27 февраля по 31 мая из-за прокладки инженерных сетей ограничат движение по улице Александра Блока от Матисова переулка до Перевозной улицы. До 6 апреля аналогичные работы станут причиной ограничений по улице Декабристов от набережной реки Пряжки до Английского проспекта, — рассказали инспекторы.

В Красносельском районе с 27 февраля по 2 марта в связи со строительством инженерных сетей авто не смогут проехать по Театральной улице у дома 40, литера А, по проспекту Двадцать Пятого Октября в Красном Селе.

Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» рассказывала, что скорость электровелосипедов по тротуарам хотят ограничить до 10 километров в час.