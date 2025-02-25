Прокуратура через суд отменила концессию на стройку кампуса в Хабаровске

В Хабаровске арбитражный суд признал ничтожным договор о концессии, который был подписан между министерством образования и науки региона и ООО «Кампус 2025» в 2023 году. Об этом ИА «Хабаровский край сегодня» сообщает со ссылкой на информацию пресс-службы надзорного ведомства.
Согласно договору, предполагалось создание образовательного объекта — «Межвузовского кампуса в городе Хабаровске». Однако с момента подписания договора и на протяжении всего периода его выполнения у концессионера не было собственных или заёмных средств в объёме, который требовал закон и составлял часть от общего объёма инвестиций, указанных в проекте договора.
Организация не могла выступать в роли концессионера и реализовывать строительство объекта. Прокуратура Хабаровского края обратилась в суд с иском о признании договора о концессии недействительным.
Арбитражный суд Хабаровского края удовлетворил требования прокуратуры. После того как решение суда вступит в законную силу, правительство края рассмотрит вопрос о дальнейшей реализации образовательного объекта.
Напомним, что межвузовский кампус планировалось построить на прилегающей к Тихоокеанскому государственному университету территории — в районе улиц Бондаря и Тихоокеанской. По информации, размещённой на официальном сайте Главгосэкспертизы, должны были быть возведены паркинг и два девятиэтажных корпуса общежития, объединённых входной группой, на 2500 человек.