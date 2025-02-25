Прокуратура через суд отменила концессию на стройку кампуса в Хабаровске

Согласно договору, предполагалось создание образовательного объекта — «Межвузовского кампуса в городе Хабаровске». Однако с момента подписания договора и на протяжении всего периода его выполнения у концессионера не было собственных или заёмных средств в объёме, который требовал закон и составлял часть от общего объёма инвестиций, указанных в проекте договора.