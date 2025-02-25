В России получены клетки для восстановления роговицы глаза после травм

«Мы разработали методику, когда мы выделяем эти клетки, мы их в специальных условиях внешнеклеточного окружения наращиваем, чтобы их хватило для трансплантации. И потом эти клетки путем направленных стимулов мы дифференцировали в кератоциты — это те клетки, которые изначально в нормальной роговице и находятся», — сказала она.