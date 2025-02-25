В Севастополе на «дистант» из-за ОРВИ отправили 200 классов

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев — РИА Новости Крым. В Севастополе в связи с ростом заболеваемости ОРВИ переведены на дистанционное обучение три школы и около 200 классов, а также 19 групп в детсадах находятся на карантине. Дальнейшее закрытие школ пока не планируется. Об этом журналистам сообщил директор департамента образования и науки Максим Кривонос.