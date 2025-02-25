Некоторые пенсионеры в Башкирии получили надбавку в 2025 году

В Башкирии с 1 января текущего года республиканское отделение Социального фонда России автоматически установило надбавки к пенсиям более чем 37 тысячам инвалидов первой группы и гражданам старше 80 лет. Ранее выплачиваемая компенсация по уходу, как сообщает пресс-служба ведомства, теперь включена в состав пенсии.
До конца прошлого года компенсация по уходу за пожилыми и инвалидами первой группы назначалась по заявлению и составляла 1200 рублей (1380 рублей с учетом районного коэффициента в Башкирии). С января надбавка к пенсии назначается автоматически и будет ежегодно индексироваться.
Размер надбавки для получателей страховой пенсии составит 1511,10 рублей (если компенсация была оформлена ранее) и 1314 рублей (если надбавка установлена впервые), для получателей социальной пенсии (по старости или инвалидности первой группы) — 1380 рублей.
Период ухода за инвалидом первой группы или пожилым человеком старше 80 лет теперь засчитывается в страховой стаж. За каждый год ухода начисляется 1,8 ИПК (индивидуальный пенсионный коэффициент).
Для тех, кто ухаживал в 2024 году, периоды ухода уже внесены в лицевые счета автоматически. После 1 января 2025-го для подтверждения ухода потребуется подать заявление в Социальный фонд. Если ухаживающий и получатель ухода живут в разных местах, понадобится письменное подтверждение от пенсионера или его представителя.
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