Некоторые пенсионеры в Башкирии получили надбавку в 2025 году

Для тех, кто ухаживал в 2024 году, периоды ухода уже внесены в лицевые счета автоматически. После 1 января 2025-го для подтверждения ухода потребуется подать заявление в Социальный фонд. Если ухаживающий и получатель ухода живут в разных местах, понадобится письменное подтверждение от пенсионера или его представителя.