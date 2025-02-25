Весенние противоэпизоотические мероприятия стартовали в Иркутской области

Комплекс плановых противоэпизоотических мероприятий проводят в Приангарье в преддверии вывода скота на пастбищное содержание. Это необходимо для профилактики и выявления инфекций у сельскохозяйственных животных, сообщает руководитель службы ветеринарии региона Сергей Шевченко.
В первом полугодии 2025 года ветспециалистам предстоит провести около 622 тысяч исследований. Скот проверят на бруцеллез, туберкулез, лептоспироз, САП и лейкоз. Около 740 тысяч голов вакцинируют и обработают от паразитарных заболеваний. 33,4 тысячи собак и 18, 5 тысяч кошек вакцинируют против бешенства.
Также фермы обработают от грызунов и насекомых.
Напомним, случаи метапневмовируса зарегистрировали в Иркутске.