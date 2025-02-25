В Феодосии громко — власти призвали сохранять спокойствие

Проходят масштабные учебные антитеррористические мероприятия во вторник и в Гурзуфе. Так, до 15:00 здесь проводят проверку готовности оперативных служб к ликвидации чрезвычайной ситуации. Временно будет перекрыто движение по ряду улиц поселка Краснокаменка, также будут проводиться оповещение и учебная эвакуация, предупредили власти.