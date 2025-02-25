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В Феодосии громко — власти призвали сохранять спокойствие

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев — РИА Новости Крым. Громкие звуки стрельбы, которые жители и гости Феодосии могут слышать во вторник днем, связаны с учебными стрельбами. Об этом сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня до 17 часов будут проводиться учебные стрельбы в районе поселка Приморского. Прошу соблюдать спокойствие и доверять только официальной информации», — написал он в своем ТГ-канале.

Проходят масштабные учебные антитеррористические мероприятия во вторник и в Гурзуфе. Так, до 15:00 здесь проводят проверку готовности оперативных служб к ликвидации чрезвычайной ситуации. Временно будет перекрыто движение по ряду улиц поселка Краснокаменка, также будут проводиться оповещение и учебная эвакуация, предупредили власти.

Кроме того, тренировка правоохранителей проходит на территории села Коренное Нижнегорского района. На время проведения мероприятия сотрудниками дорожно-патрульной службы будет ограничено движение автотранспортных средств на въезде и выезде села.

учения