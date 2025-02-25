В Ленобласти будут следить за мусором по видео

«Все контейнерные площадки оснастим видеокамерами, жители смогут следить за своими контейнерами. Закон сейчас разрешил штрафовать и перевозчиков, и тех, кто незаконно складирует мусор на площадки», — цитирует Дрозденко 47news.
Речь о камерах у контейнеров зашла после того, как депутат Александр Матвеев рассказал о проблемах с вывозом мусора в его родном Всеволожске. По его словам, порой это происходит раз в месяц.
По словам вице-губернатора Ленобласти по безопасности Михаила Ильина, сейчас в регионе проводится фотофиксация всех площадок для сбора твердых коммунальных отходов.
В Петербурге часть контейнерных площадок оснащена видеокамерами. Городские власти придумали использовать искусственный интеллект для контроля за их состоянием, а также за теми, кто выносит и вывозит к контейнерам у домов покрышки и строительный мусор.