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В Ленобласти будут следить за мусором по видео

Контейнерные площадки в Ленинградской области оборудуют системой видеонаблюдения. Об этом на встрече с депутатами областного ЗакСа 25 февраля сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

«Все контейнерные площадки оснастим видеокамерами, жители смогут следить за своими контейнерами. Закон сейчас разрешил штрафовать и перевозчиков, и тех, кто незаконно складирует мусор на площадки», — цитирует Дрозденко 47news.

Речь о камерах у контейнеров зашла после того, как депутат Александр Матвеев рассказал о проблемах с вывозом мусора в его родном Всеволожске. По его словам, порой это происходит раз в месяц.

По словам вице-губернатора Ленобласти по безопасности Михаила Ильина, сейчас в регионе проводится фотофиксация всех площадок для сбора твердых коммунальных отходов.

В Петербурге часть контейнерных площадок оснащена видеокамерами. Городские власти придумали использовать искусственный интеллект для контроля за их состоянием, а также за теми, кто выносит и вывозит к контейнерам у домов покрышки и строительный мусор.

ЖКХ