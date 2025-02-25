В Борисове бухгалтер ЖСПК может сесть на 10 лет, украв более 60 тысяч рублей

Так, сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями Борисовского РУВД установили, что главбух двух ЖСПК в течение нескольких лет обворовывала счета кооперативов. Имея доступ к программе клиент-банк и ключ электронной цифровой подписи, фигурантка с июля 2020 по июль 2024 год перечисляла деньги на свои личные счета.