Редкий парад планет могут увидеть в небе белорусы на этой неделе

Вечером в пятницу, 28 февраля, на небе можно будет увидеть семь небесных тел — Сатурн, Меркурий, Нептун, Венеру, Уран, Юпитер и Марс, рассказали в Московском планетарии.
Однако в малый парад планет (это явление астрономы называют выравнивание) объединятся лишь четыре из них — Сатурн, Меркурий, Нептун и Венера. С 18:30 до 21:30 эти четыре планеты выстроятся «на одной прямой» с разбросом в 20−30 градусов.
Как отметили в Московском планетарии, уникальность ситуации в том, что по одну сторону от Солнца окажутся сразу семь планет.
«Самые яркие из них — Венера, Сатурн, Юпитер и Марс — (можно будет наблюдать. — Sputnik) невооруженным глазом, а Нептун и Уран — в телескоп», — рассказали в Московском планетарии.
Ранее в январе на небе можно было видеть сразу шесть планет, «выстроившихся» в одну линию — Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Венеру и Сатурн. Однако все они находились на достаточно большом расстоянии друг от друга.
Что касается большого парада планет, когда на небе на небольшом расстоянии друг от друга становятся видны не менее пяти небесных тел Солнечной системы, то такие явления намного более редки. Как рассказала астроном Московского планетария Людмила Кошман, ближайший большой парад жители Земли увидят через 15 лет — 8 сентября 2040 года.