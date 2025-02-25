Редкий парад планет могут увидеть в небе белорусы на этой неделе

Однако в малый парад планет (это явление астрономы называют выравнивание) объединятся лишь четыре из них — Сатурн, Меркурий, Нептун и Венера. С 18:30 до 21:30 эти четыре планеты выстроятся «на одной прямой» с разбросом в 20−30 градусов.