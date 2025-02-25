В Ростове-на-Дону временно ограничили движение трамваев № 7 и 10

В Ростове-на-Дону трамваи № 7 и 10 начали курсировать по укороченной схеме из-за повреждения опоры контактной сети на улице Осипенко. Информацию об этом 25 февраля опубликовали на портале «Ростовский городской транспорт».
Трамвайное движение было нарушено на участке от Чукотской до Ленгородского депо на Профсоюзной. Сейчас на маршруте № 7 можно добраться только от депо до Центрального рынка, а на маршруте № 10 — от депо до Сельмаша.
Полностью восстановить работу трамваев планируют до 28 февраля. Дополнительные вагоны или маршруты в связи с изменениями не вводили.
Ранее в донской столице изменили схему движения автобусного маршрута № 38.