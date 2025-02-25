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В Минске 80-летняя пенсионерка потеряла 50 тысяч рублей, инвестируя в биржу

Мошенники дважды обманули 80-летнюю минчанку, которая захотела разбогатеть на инвестиция.

Источник: Комсомольская правда

В Минске пенсионерка дважды попалась на уловки мошенников, рассказали в пресс-службе МВД.

В милицию обратилась невестка 80-летней минчанки, которая попалась два раза на уловки мошенников. Изначально женщина в интернете наткнулась на объявление о якобы выплатах населению и оставила контактные данные. Женщине перезвонили, и мнимый консультант, сказал, что деньги можно получить через биржевые торги. Тогда минчанка перевела три тысячи на счет, но ей сказали, что счета заблокированы и нужно подождать.

После этого минчанке попалось объявление о якобы инвестициях в акции «Газпром». В этот раз «консультант» оказался настойчивее, он вынуждал пенсионерку делать все больше и больше взносов, убедив, что ее прибыль растет.

В итоге в течение нескольких дней женщина перевела мошенникам около 50 тысяч белорусских рублей. Потом она решила одолжить еще немного денег у родственницы, так обман вскрылся.

Расследуется уголовное дело о мошенничестве.

Между тем сотрудники МЧС спасли 10-месячного ребенка в Осиповичах.