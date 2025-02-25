В Минске 80-летняя пенсионерка потеряла 50 тысяч рублей, инвестируя в биржу

В милицию обратилась невестка 80-летней минчанки, которая попалась два раза на уловки мошенников. Изначально женщина в интернете наткнулась на объявление о якобы выплатах населению и оставила контактные данные. Женщине перезвонили, и мнимый консультант, сказал, что деньги можно получить через биржевые торги. Тогда минчанка перевела три тысячи на счет, но ей сказали, что счета заблокированы и нужно подождать.