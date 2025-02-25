Летом во всех муниципалитетах Калининградской области откроются лагеря, где школьники смогут заработать

В Калининградской области в этом году летом наиболее активно будут работать лагеря труда и отдыха. Их откроют в каждом муниципалитете. Там дети смогут заработать. Об этом сказала министр образования Калининградской области Светлана Трусенева во время прямого эфира ЦУР в «ВКонтакте».
— У нас усиливается составляющая, которую мы опробовали в прошлом году. Это наши лагеря труда и отдыха, которые будут открыты повсеместно, в каждом муниципальном образовании, где ребята будут иметь возможность и отдохнуть, и поработать, и заработать своим трудом, — рассказала министр. Какие ставки у школьников — не уточняется.
По словам Светланы Трусеневой, на сайте министерства образования региона есть полный реестр лагерей, включая пришкольные, палаточные, загородные и прочие.
— Прежде чем покупать путевку, обязательно сверяйте, есть ли лагерь реестре. Это как некий гарант того, что все требования Роспотребнадзора, пожарного надзора, МЧС и антитеррористической безопасности выполнены, — сказала глава минобра.
В 2025 году в Калининградской области готовы трудоустроить больше 4 тысяч подростков. Ребята смогут поработать в крупных компаниях региона и супермаркетах.