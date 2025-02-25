Летом во всех муниципалитетах Калининградской области откроются лагеря, где школьники смогут заработать

— У нас усиливается составляющая, которую мы опробовали в прошлом году. Это наши лагеря труда и отдыха, которые будут открыты повсеместно, в каждом муниципальном образовании, где ребята будут иметь возможность и отдохнуть, и поработать, и заработать своим трудом, — рассказала министр. Какие ставки у школьников — не уточняется.