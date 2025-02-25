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30 волгоградцев заразились смертельно опасным вирусом

Оперштаб обновил статистику по коронавирусу.

Источник: РИА "Новости"

Жители Волгоградской области продолжают болеть коронавирусом.

По состоянию на 25 февраля 2025 года оперативные данные, предоставленные лабораторным центром Роспотребнадзора, показывают статистику заболеваний.

За этот период диагноз COVID-19 подтвердился у 30 человек, а общее количество зарегистрированных случаев заболеваний с начала панедмии в регионе достигло 289 187.

За неделю выздоровели 38 пациентов, а общее число выздоровевших с начала пандемии составило 282 200 человек.

Также сообщается, что в Волгоградской области за отчетный период не было зафиксировано ни одного летального исхода, связанного с COVID-19.

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