30 волгоградцев заразились смертельно опасным вирусом

Жители Волгоградской области продолжают болеть коронавирусом.
По состоянию на 25 февраля 2025 года оперативные данные, предоставленные лабораторным центром Роспотребнадзора, показывают статистику заболеваний.
За этот период диагноз COVID-19 подтвердился у 30 человек, а общее количество зарегистрированных случаев заболеваний с начала панедмии в регионе достигло 289 187.
За неделю выздоровели 38 пациентов, а общее число выздоровевших с начала пандемии составило 282 200 человек.
Также сообщается, что в Волгоградской области за отчетный период не было зафиксировано ни одного летального исхода, связанного с COVID-19.