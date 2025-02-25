Власти назвали маршруты и сроки запуска автобусов по Донского

Автобусы начнут курсировать мимо Детской областной больницы на Донского с 1 июня. Об этом сообщил глава дорожно-транспортного комитета администрации Калининграда Антон Романов после оперативного совещания во вторник, 25 февраля.
«Проводили опрос. Жители хотят видеть номера пять и четырнадцать. Потому работаем в направлении этих двух маршрутов: четырнадцатый однозначно пойдёт, “пятёрка” — по количеству ресурсов водителей, чтобы не получить обратного эффекта и не увеличился интервал», — отметил Романов.
Калининградцы долгие годы просят власти перекроить маршрутную сеть и довести общественный транспорт до Детской областной больницы. Сейчас туда приходится добираться только на такси или пешком.
«Жители вынуждены выходить и идти через Центральный парк. Это неудобно, вопрос поднимался и в ходе моих встреч с жителями и сотрудниками ДОБ», — прокомментировала ситуацию глава администрации Елена Дятлова.
Ранее калининградцы проголосовали за рейсы, которые хотят видеть в районе больницы.