Власти назвали маршруты и сроки запуска автобусов по Донского

«Проводили опрос. Жители хотят видеть номера пять и четырнадцать. Потому работаем в направлении этих двух маршрутов: четырнадцатый однозначно пойдёт, “пятёрка” — по количеству ресурсов водителей, чтобы не получить обратного эффекта и не увеличился интервал», — отметил Романов.