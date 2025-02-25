В колонии Каменска-Шахтинского провели проверку

На территории колонии-поселения осмотрели штрафной изолятор (ШИЗО), камеры, столовую, пищеблок, а также участок исправительного учреждения. Особое внимание при этом уделяли санитарному состоянию, бытовому и медицинскому обеспечению, вопросам организации питания и соблюдения трудовых прав.