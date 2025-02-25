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В колонии Каменска-Шахтинского провели проверку

Условия содержания осужденных проверили в ИК-12 Каменска-Шахтинского.
Источник: Комсомольская правда

В ИК-12 Каменска-Шахтинского проверили условия содержания осужденных, а также провели опрос на предмет жалоб и обращений, сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Ростовской области.

Ситуацией в колонии заинтересовались областной прокурор Роман Прасков, председатель Общественной наблюдательной комиссии региона Игорь Омельченко и главный специалист аппарата уполномоченного по правам человека на Дону Владимир Чеботарев.

На территории колонии-поселения осмотрели штрафной изолятор (ШИЗО), камеры, столовую, пищеблок, а также участок исправительного учреждения. Особое внимание при этом уделяли санитарному состоянию, бытовому и медицинскому обеспечению, вопросам организации питания и соблюдения трудовых прав.

Прокурор Ростовской области Роман Прасков в итоге отметил отсутствие каких-либо нарушений. Все требования, в том числе в части создания условий для осужденных, четко исполнялись на момент проверки.