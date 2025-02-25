Расписание поездов на МЦД-4, Горьковском направлении и Большом кольце МЖД изменится в марте

«Расписание некоторых пригородных поездов Савеловского, Белорусского, Горьковского направлений, в том числе МЦД-1 и МЦД-4, и Большого кольца МЖД изменится в марте в связи с развитием инфраструктуры на станциях “Петровско-Разумовская”, “Москва-Сити” (“Тестовская”), “Железнодорожная”, “Фрязево”, а также участках Дмитров — Савелово, Фрязево — Павловский Посад, Карабаново — Киржач и Лопатино — Берендино», — говорится в сообщении.
Как уточняется, на Горьковском направлении, на станции «Железнодорожная», 48-часовые технологические «окна» назначены в выходные дни с 23:40 28 февраля по 23:40 2 марта, в то же время 7−9,
На станции «Фрязево» начинается капитальный ремонт первого пути. Всего на перегоне Фрязево — Павловский Посад планируется обновить 9,3 км пути. Первые техокна назначены на 1 и 2 марта с 0:00 до 12:00. В связи с этим внесены корректировки в расписание движения поездов, у ряда электричек изменится время отправления и прибытия, количество остановок. Несколько поездов выведут из расписания.
Кроме того, на двух участках Большого кольца МЖД будут проводиться ремонтные работы на втором главном пути. Так, на перегоне Карабаново — Киржач технологические «окна» запланированы 3, 10, 17, 24 марта с 13:00 до 21:00. В этот период у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, два поезда, курсирующие между Александровом и Орехово-Зуево, выведены из расписания.
На участке Лопатино — Берендино работы назначены 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28 марта с 5:00 до 13:00. В связи с этим несколько поездов будут курсировать по укороченным маршрутам.
Ранее Агентство «Москва» сообщало, что из-за строительством московского городского вокзала «Петровско-Разумовская» в марте будет скорректировано расписание поездов Белорусского и Савеловского направлений МЦД-1.