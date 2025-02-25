Расписание поездов на МЦД-4, Горьковском направлении и Большом кольце МЖД изменится в марте

Как уточняется, на Горьковском направлении, на станции «Железнодорожная», 48-часовые технологические «окна» назначены в выходные дни с 23:40 28 февраля по 23:40 2 марта, в то же время 7−9, 14—16 марта , а в будние дни 3−7, 10−14, 17−21, 24—28 марта с 10:10 до 15:10. В этот период будут проводиться работы по устройству плиты фундамента схода конкорса на пассажирскую платформу № 4, опор конкорса и сходов, монтажу четвертого пролетного строения. На период работ будет закрываться движение по двум путям станции, поезда будут пропускаться по соседним путям, что отразится на расписании поездов, в том числе МЦД-4. У некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок, несколько электричек проследует по укороченным маршрутам.