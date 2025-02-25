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Кроссворд на 26 февраля 2025

26 февраля — день рождения Ливая Страусса, основателя всемирно известного бренда Levi's и изобретателя джинсов. Предлагаем разгадать наш кроссворд и проверить, насколько хорошо вы знакомы с историей создания этой культовой одежды.

Александра Шайко
Автор Новости Mail

Ответы на вопросы кроссворда и интересные факты по теме откроются завтра на странице всех кроссвордов.

Еще больше интересных и познавательных кроссвордов можете пройти тут.