На дорогах Башкирии появятся новые дорожные знаки.

«Глухие» — предупреждает о слабослышащих или неслышащих пешеходах. Вертикальная «Стоп-линия» — теперь её можно размещать вертикально, а перед регулируемыми перекрёстками знак можно не ставить, если есть соответствующая разметка. Новые «лежачие полицейские» — знак «Искусственная неровность» может сопровождаться табличкой с рекомендованной скоростью. Упрощённые таблички, например, «Парковка» теперь объединена с изображением способа постановки автомобиля. Срок действия знаков — теперь можно указывать месяцы.