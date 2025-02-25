В Воронежской области с 1 марта начнут изымать участки

Многих ли воронежских дачников могут коснуться изменения в законодательстве, выяснял «АиФ-Воронеж».
Соседи — за порядок.
По идее властей, если на участке растёт сорняк или складируется мусор, значит, дача человеку не нужна, и её нужно изъять. Большинство дачников нововведению рады, ведь в некоторых СНТ часто пустует больше половины участков. Соседям для собственной безопасности приходится выкашивать траву, чтобы не случилось пожаров, следить, чтобы в заброшенном доме не поселились сомнительные личности.
«К сожалению, у нас на протяжении многих десятилетий все садоводческие товарищества жили своей жизнью и государственного регулирования, кроме федерального закона (“О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” — Ред.), по большому счёту не было. Много жалоб приходит по линии государственного земельного надзора, что участок зарос сорной растительностью. Меры воздействия в госземнадзоре, конечно, принимали, но существовал мораторий на проверки. Новые поправки упорядочили процедуру землепользования: три года на освоение, пять — на строительство. Если после трёх лет освоения земля не обрабатывается правильно, будем выходить на изъятие», — прокомментировала руководитель регионального управления Росреестра Елена Перегудова.
В Росреестре ждут волну жалоб от соседей нерадивых дачников. На место выедут эксперты, которые оценят состояние участка, сделают фото- и видеофиксацию, выпишут сначала предписание. Если в указанный срок территорию не приведут в порядок, её изымут и выставят на торги.
«Изъятия будут, — уверена Елена Перегудова. — Мне кажется, что все привыкли к тому, что садоводческие хозяйства сами планировали свою жизнь: вот вам большой кусок земли, распределите его между собой и сами, и, как хотите, ведите хозяйствую деятельностью. Но если в советское время дачи пользовались спросом, это была востребованная территория, люди работали, то сейчас в большей часть садоводческих товариществ, кроме тех, которые находятся в Воронеже, много брошенной земли. Большая проблема с выбором председателя, ими становятся, как правило, пожилые люди, которым не хватает ни знаний, ни ресурсов, ни коммуникации, им сложно собирать взносы. Кроме того, некоторое время не было председателя регионального отделения Союза садоводов, это было тяжело. Теперь он появился. Будем работать».
«Поправки в Земельный кодекс РФ, — комментирует председатель Воронежского регионального отделения общероссийской общественной организации “Союз садоводов России” Людмила Москалёва, — хорошая законодательная инициатива. Любое внимание к проблемам СНТ-сообщества со стороны государства нам, как бальзам на душу. После изъятия проблемные участки будут реализовываться через процедуру торгов, а если никто не пожелает их приобрести, будут предоставлены очередникам. Хорошо же! Много ли будет таких участков, пока затруднительно спрогнозировать — время покажет. Надеемся на положительную правоприменительную практику по этому вопросу в нашем регионе, ведь разница в том, как в разных регионах подойдут к решению этого вопроса, наверняка будет».
За экономию — штраф.
Кроме того, воронежцев предупредили о поправках в Градостроительный кодекс, которые начинают действовать с 1 марта. Согласно ним, любое здание, прежде чем эксплуатировать, нужно поставить на кадастровый учёт и оформить на него право собственности. Иначе — штраф. Подведённые электричество, газ, вода, в том числе счета из ресурсоснабжающих организаций, и даже поступающая по адресу корреспонденция — говорят о том, что здание используется. Такие объекты, полагают в Ростреестре, в регионе имеются. Однако владельцы пока не спешат регистрировать своё имущество.
«Вспоминаю историю с приватизаций — бум обращений как раз наблюдался, когда её объявили. Затем закон несколько раз продливали и, наконец, приватизацию сделали бессрочной. В этот раз, наверное, у граждан есть недопонимание закона или ощущение того, что это их не коснется. Но в январе и феврале роста таких обращений мы не увидели. Единственно, так как с 1 января увеличивалась госпошлина, в декабре многие обратились за кадастровым учётом и регистраций прав и оформлением договоров дарения, что откладывали на завтра», — добавила Елена Перегудова.
В тему.
В законе уже существовали положения, что неиспользованные земли сельхозназначения подлежат изъятию. Но как отметили в региональном Росрестре, в Воронежской области случаев изъятия не было, поскольку вся земля у нас плодородная, активно используется.