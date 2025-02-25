В Воронежской области с 1 марта начнут изымать участки

«Изъятия будут, — уверена Елена Перегудова. — Мне кажется, что все привыкли к тому, что садоводческие хозяйства сами планировали свою жизнь: вот вам большой кусок земли, распределите его между собой и сами, и, как хотите, ведите хозяйствую деятельностью. Но если в советское время дачи пользовались спросом, это была востребованная территория, люди работали, то сейчас в большей часть садоводческих товариществ, кроме тех, которые находятся в Воронеже, много брошенной земли. Большая проблема с выбором председателя, ими становятся, как правило, пожилые люди, которым не хватает ни знаний, ни ресурсов, ни коммуникации, им сложно собирать взносы. Кроме того, некоторое время не было председателя регионального отделения Союза садоводов, это было тяжело. Теперь он появился. Будем работать».