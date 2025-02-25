Роспотребнадзор наложил арест на товары крупного дискаунтера в Иркутске

Правительство России поручило специалистам Роспотребнадзора провести внеплановые проверки в популярной сети дискаунтеров. Выполнение санитарно-эпидемиологических требований проверили и в 48 магазинах на территории Иркутской области.
— При проведении контрольных (надзорных) мероприятий проведено 56 лабораторных исследований, в том числе хлебобулочных изделий, свежих овощей, мороженой рыбной продукции, БАДов, парфюмерно-косметической продукции, моющих средств, детского питания, мясных полуфабрикатов, минеральной воды, пива, овощных консервов и других, — рассказали в Управлении Роспотребнадзора Приангарья. — Отобранные пробы, в объеме проведенных испытаний, соответствуют обязательным требованиям действующего законодательства.
Однако без нарушений не обошлось. В дискаунтере торговали просроченными продуктами, не пользовались маркировкой, ценниками, не предоставляли покупателям полную информацию о товаре, его изготовителе, а также обвешивали людей.
В итоге эксперты наложили арест на 28 партий продовольственных и непродовольственных товаров. Еще 30 партий продуктов весом более 69 кг были забракованы.
Руководству магазинов выдано 46 предписаний об устранении нарушений, составлено 23 протокола, наложены штрафы на общую сумму 100 тысяч рублей.