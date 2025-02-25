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Впервые в Татарстане врачи вживят пациенту-сердечнику мини-ЭКГ под кожу

Врачи клинической больницы РЖД-Медицина в Казани проведут уникальную операцию по установке подкожного мини-ЭКГ.

Источник: ИА Татар-информ

Пациентке с подозрением на патологию сердца установят петлевой регистратор — устройство размером с CD-карту. Этот аппарат способен функционировать до трех лет, фиксируя изменения сердечного ритма.

Регистратор позволит круглосуточно отслеживать состояние пациентки и при необходимости экстренно принять решение о госпитализации.

«Уникальность операции заключается в том, что среди прежних методов записи сердечного ритма новый способ — самый достоверный. Имплантируется маленькое устройство, никак не влияющее на жизнь пациента. В течение трех лет записываются данные, которые видит врач», — рассказал главный кардиолог Центральной дирекции здравоохранения — филиала ОАО «РЖД», руководитель Центра сердечно-сосудистой патологии Заур Шугушев.

Кроме того, врач отметил, что благодаря этому устройству можно определить, связаны ли определенные симптомы пациентки с нарушениями сердечного ритма.

медицина