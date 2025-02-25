Впервые в Татарстане врачи вживят пациенту-сердечнику мини-ЭКГ под кожу

«Уникальность операции заключается в том, что среди прежних методов записи сердечного ритма новый способ — самый достоверный. Имплантируется маленькое устройство, никак не влияющее на жизнь пациента. В течение трех лет записываются данные, которые видит врач», — рассказал главный кардиолог Центральной дирекции здравоохранения — филиала ОАО «РЖД», руководитель Центра сердечно-сосудистой патологии Заур Шугушев.