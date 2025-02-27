Ответы на кроссворд на 26 февраля 2025: интересные факты про Ливая Страусса

По горизонтали:
1. Деним
Деним используется в США с середины XIX века, однако широкую известность он приобрел благодаря Джейкобу Дэвису, портному из Невады. В 1873 году он запатентовал первые джинсы с заклепками, что вызвало среди покупателей огромный спрос. Но поскольку его мастерская не могла обеспечить необходимое количество, ему пришлось перенести свое производство на мощности компании Levi Strauss & Co., оптового поставщика галантереи, у которого он ранее закупал рулоны денима.
2. Тверь
Советские джинсы под маркой «Тверь» начали производить в городе Калинине, ныне Тверь, весной 1983 года.
3. Грузчик
Изначально джинсы предназначались для американских грузчиков и имели пять карманов: четыре больших для разных вещей и один маленький для часов, зажигалок или других мелочей, например, капсюлей для оружия или золотых самородков.
4. Слим
Джинсы-слим имеют облегающий крой, сужающийся к щиколотке, и характерную завышенную посадку на талии.
5. Джинсы
Страусс, обнаружив спрос на прочную одежду, заказал у портного брюки из конопляной парусины, которые были быстро раскуплены. Впоследствии Ливай и его зять Дэвид Стерн открыли галантерейный магазин в Сан-Франциско. В 1853 году Страусс основал компанию «Levi Strauss & Co.», и производство перешло с грубой конопляной парусины на более мягкую французскую ткань, получившую название «деним». Ливай Страусс и Джейкоб Дэвис, выходец из Российской империи, получили 20 мая 1873 года патент на штаны, усиленные металлическими заклепками в области карманов. Так появились на свет знакомые всем нам джинсы.
По вертикали:
1. Ним
В районе 1300 года н. э. во французском городе Ним начали производить полотно под названием serge de Nimes. Именно эта ткань, переименованная в «деним» спустя 150 лет, положила начало производству джинсов. Стоит отметить, что из serge de Nimes также были сшиты паруса кораблей экспедиции Христофора Колумба, отправившейся на поиски нового пути в Индию.
2. Генуя
В 1597 году итальянские моряки из Генуи носили штаны, сшитые из прочной конопляной парусины. Постепенно эти парусиновые штаны стали называть «дженес», а затем, на американский лад, «джинс».
3. Медь
Джейкоб Дэвис в 1870 году начал использовать медные заклепки, чтобы укрепить карманы на джинсах и предотвратить их отрывание. Увидев, что нововведение пользуется спросом, он решил запатентовать изобретение. Для этого он обратился к Леви Страуссу, у которого закупал ткань, с предложением разделить права на патент.
4. Часы
В 1873 году отличительной чертой джинсов Levi’s стал небольшой карман, разработанный специально для карманных часов. Этот карман и по сей день носит название «watch pocket» в каталогах Levi's.
5. Хлопок
Хлопок является ценным сырьем для текстильной промышленности, где из него получают хлопчатобумажную пряжу, используемую для производства тканей, трикотажа, нитей и ваты. В первой половине XIX века вату использовали в лечебных целях, вставляя в уши для предотвращения и облегчения симптомов простуды.
Интересные факты о джинсах:
Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 года стал отправной точкой для знакомства советских граждан с джинсами. Жители Москвы и Ленинграда оказались в числе первых, кто увидел эту новинку, благодаря большему количеству иностранных туристов, состоятельным студентам и частым командировкам советских делегаций за границу. Возможность приобрести джинсы появилась лишь в 1964 году с открытием магазинов «Березка» в этих же городах, предлагавших товары, недоступные широкой публике.
Одновременно с распространением джинсов, их начали упоминать в своих произведениях советские писатели и поэты, например, Василий Аксенов и Евгений Евтушенко. Отношение к джинсам, как к символу западной культуры, демонстрирует случай, произошедший в 1963 году, когда Никита Хрущев сделал замечание Андрею Вознесенскому за его появление в джинсах на встрече с творческой интеллигенцией.
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