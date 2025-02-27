Ответы на кроссворд на 26 февраля 2025: интересные факты про Ливая Страусса

5. Джинсы

Страусс, обнаружив спрос на прочную одежду, заказал у портного брюки из конопляной парусины, которые были быстро раскуплены. Впоследствии Ливай и его зять Дэвид Стерн открыли галантерейный магазин в Сан-Франциско. В 1853 году Страусс основал компанию «Levi Strauss & Co.», и производство перешло с грубой конопляной парусины на более мягкую французскую ткань, получившую название «деним». Ливай Страусс и Джейкоб Дэвис, выходец из Российской империи, получили 20 мая 1873 года патент на штаны, усиленные металлическими заклепками в области карманов. Так появились на свет знакомые всем нам джинсы.