В Екатеринбург привезли сотни попугаев

В Екатеринбург привезли 550 попугаев. Из Кыргызстана прилетели 300 волнистых, по сто корелл и неразлучников, а также 50 амадин. Об этом сообщили в Россельхознадзоре Свердловской области.
Птицы прилетели в аэропорт Кольцово 24 февраля. Они прошли ветеринарный контроль.
— При выполнении контрольно-надзорных мероприятий нарушений не выявлено. Ввоз осуществлен в одноразовых специальных транспортировочных клетках (ящиках) в сопровождении ветеринарных свидетельств формы № 1, оформленных в ФГИС «Меркурий», — рассказали в региональном ведомстве.
Попугаев исследовали на орнитоз, грипп, сальмонеллез и болезнь Ньюкасла. К счастью, ничего из этого у них выявлено не было.