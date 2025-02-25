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В Екатеринбург привезли сотни попугаев

550 попугаев прилетели в екатеринбургский аэропорт.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбург привезли 550 попугаев. Из Кыргызстана прилетели 300 волнистых, по сто корелл и неразлучников, а также 50 амадин. Об этом сообщили в Россельхознадзоре Свердловской области.

Птицы прилетели в аэропорт Кольцово 24 февраля. Они прошли ветеринарный контроль.

— При выполнении контрольно-надзорных мероприятий нарушений не выявлено. Ввоз осуществлен в одноразовых специальных транспортировочных клетках (ящиках) в сопровождении ветеринарных свидетельств формы № 1, оформленных в ФГИС «Меркурий», — рассказали в региональном ведомстве.

Попугаев исследовали на орнитоз, грипп, сальмонеллез и болезнь Ньюкасла. К счастью, ничего из этого у них выявлено не было.

флора и фауна