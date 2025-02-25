Опасную для здоровья шаурму продавали в 93 кафе Ростовской области

— Активность по оформлению электронной документации проверяли за период с 1 января по 24 февраля 2025 года. Предприятиям выдали предостережения с требованием не допускать подобных нарушений в будущем. Кроме того, информацию для принятия мер реагирования направили в Роспотребнадзор, — сообщили в надзорном ведомстве.