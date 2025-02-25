Опасную для здоровья шаурму продавали в 93 кафе Ростовской области

В 93 торговых точках Ростовской области посетителей кормили потенциально опасной шаурмой, рассказали в управлении Россельхознадзора.
Часть площадок общепита не подтверждали качество и безопасность своей продукции, так как не имели регистрации в системе «Меркурий». Остальные же просто не указывали сведения об используемом сырье.
— Активность по оформлению электронной документации проверяли за период с 1 января по 24 февраля 2025 года. Предприятиям выдали предостережения с требованием не допускать подобных нарушений в будущем. Кроме того, информацию для принятия мер реагирования направили в Роспотребнадзор, — сообщили в надзорном ведомстве.
В Россельхознадзоре подчеркнули, что при обороте товаров животного происхождения организации и отдельные предприниматели всегда обязаны предоставлять сведения об используемых продуктах.
Напомним, ранее в Ростове после отравления 176 человек по уголовной статье осудили бывшего су-шефа.