В Омской области ужесточаются правила для летних кафе, торгующих алкоголем

С 1 марта 2024 года в Омской области ужесточаются правила к организации летних зон в кафе. Для разрешения торговли на открытых верандах нужно будет получить специальный документ, который будет доказывать соответствие площадки новым нормам. Без него торговля в точке общепита будет запрещена.
Министерство экономического развития Омской области организует работу по выдаче такого разрешения на основании определенных требований. Для летних кафе, расположенных на крышах или террасах, потребуется заключение экспертной организации о несущей способности конструкций.
Кафе также должно соответствовать следующим критериям: в обязательном порядке у собственника летней площадки должны быть правоустанавливающие документы на владение или аренду земельного участка, кафе должно иметь вывеску и ограждение, зону для гигиены рук. Вводится обязательное требование к расстоянию. Летняя веранда должна быть не дальше, чем 10 метров от основного зала.
Согласно графику работы, летние кафе могут быть организованы с 1 апреля по 1 ноября.
Документ о соответствии выдается на срок до 5 лет. За дополнительной информацией можно обратиться в министерство экономического развития Омской области по телефону: (3812) 79−09−41.
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