В Омской области ужесточаются правила для летних кафе, торгующих алкоголем

Кафе также должно соответствовать следующим критериям: в обязательном порядке у собственника летней площадки должны быть правоустанавливающие документы на владение или аренду земельного участка, кафе должно иметь вывеску и ограждение, зону для гигиены рук. Вводится обязательное требование к расстоянию. Летняя веранда должна быть не дальше, чем 10 метров от основного зала.