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Ростовское предприятие отправило в зону СВО партию полиэтиленовой пленки

Также бойцам по их просьбе привезли генераторы.

Источник: Комсомольская правда

В зону спецоперации из Ростова ушла очередная партия полиэтиленовой пленки. Ее выпускают предприятия группы компаний «Европлимер».

Очередная фура с гуманитарным грузом отправилась за «ленточку» в День защитника Отечества. Как пояснил секретарь местного отделения «Единой России» в Кировском районе города, депутат Заксобрания Павел Кузьмин, возглавляемая им группа компаний постоянно оказывает поддержку бойцам.

— Пленка используется для ремонта зданий и жилых домов, пострадавших от обстрелов киевских нацистов. А еще наши парни в зоне СВО обустраивают с ее помощью блиндажи и окопы, накрывают военную технику, — рассказал Павел Кузьмин.

Кроме этого, от Кировского местного отделения «Единой России» в зону СВО передали генераторы. О них просили сами бойцы.

— Груз уже доставлен «за ленточку». Только так победим! Вместе! — подытожил парламентарий.