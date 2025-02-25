Ростовское предприятие отправило в зону СВО партию полиэтиленовой пленки

В зону спецоперации из Ростова ушла очередная партия полиэтиленовой пленки. Ее выпускают предприятия группы компаний «Европлимер».
Очередная фура с гуманитарным грузом отправилась за «ленточку» в День защитника Отечества. Как пояснил секретарь местного отделения «Единой России» в Кировском районе города, депутат Заксобрания Павел Кузьмин, возглавляемая им группа компаний постоянно оказывает поддержку бойцам.
— Пленка используется для ремонта зданий и жилых домов, пострадавших от обстрелов киевских нацистов. А еще наши парни в зоне СВО обустраивают с ее помощью блиндажи и окопы, накрывают военную технику, — рассказал Павел Кузьмин.
Кроме этого, от Кировского местного отделения «Единой России» в зону СВО передали генераторы. О них просили сами бойцы.
— Груз уже доставлен «за ленточку». Только так победим! Вместе! — подытожил парламентарий.