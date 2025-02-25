Ростовское предприятие отправило в зону СВО партию полиэтиленовой пленки

— Пленка используется для ремонта зданий и жилых домов, пострадавших от обстрелов киевских нацистов. А еще наши парни в зоне СВО обустраивают с ее помощью блиндажи и окопы, накрывают военную технику, — рассказал Павел Кузьмин.