Токсин бактерии превратили в точечное средство для уничтожения опухолей

Работу этой формы иммунотерапии ученые проверили в опытах на мышах, в чей организм ученые ввели культуры клеток рака кожи и груди. Последующие наблюдения показали, что комбинация из антител к CD47 и токсина бактерий значительно эффективнее подавляла рост данных опухолей, чем антитела без данной модификации или другие формы иммунотерапии. При этом иммунная реакция на раковые клетки сохранялась у мышей на протяжении более двух месяцев, что говорит о развитии долговременной защиты от опухолей, подытожили Цзян Вэнь и ученые.