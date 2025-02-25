Цветочные магазины Иркутска проверяют в преддверии 8 марта

Специалисты Россельхознадзора проверяют цветочные магазины Иркутска в преддверии 8 марта. В первую очередь букеты осмотрели на наличие карантинных вредителей. Особо опасны калифорнийский цветочный трипс, табачная белокрылка и т.д. К счастью, насекомых не обнаружили.
— При обнаружении подозрительных насекомых или признаков болезней на растениях, покупателям настоятельно рекомендуется связаться с территориальными органами Россельхознадзора для получения профессиональной консультации, — говорят в межрегиональном ведомстве по Иркутской области и Бурятии.
Напомним, ранее Роспотребнадзор наложил арест на товары крупного дискаунтера в столице Приангарья. В магазине сети торговали просроченными продуктами, не пользовались маркировкой, ценниками, не предоставляли полную информацию о товаре, его изготовителе, а также обвешивали потребителей.