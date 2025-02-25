Цветочные магазины Иркутска проверяют в преддверии 8 марта

Напомним, ранее Роспотребнадзор наложил арест на товары крупного дискаунтера в столице Приангарья. В магазине сети торговали просроченными продуктами, не пользовались маркировкой, ценниками, не предоставляли полную информацию о товаре, его изготовителе, а также обвешивали потребителей.