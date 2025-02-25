«Везут деньги или участвуют в переговорах». В МВД сказали, кто в Беларуси кроме звезд нанимает телохранителей

Запросить охрану может и обычный человек, однако запрос каждого физического лица рассматривается индивидуально. Например, людям, которые просили постоять с сыном на экзамене или протолкнуться в очереди на квартиру в охране отказали. А если поступают заявки на охрану при перевозке большой денежной суммы или сопровождение во время переговоров для исключения провокаций, их выполняют.