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МВД Беларуси: работа личного телохранителя из милиции стоит 50 рублей за час

МВД сказало, сколько в Беларуси стоит личный телохранитель из милиции.

Источник: Комсомольская правда

В МВД рассказали, сколько в Беларуси стоит услуга личного телохранителя, который является сотрудником милиции, сообщает агентство «Минск-Новости».

Так, в Беларуси личная охрана на время предоставляется специальным отделом милиции Департамента охраны МВД. Сотрудники защищают физических и юридических лиц при перевозке денежных средств или участии в переговорах, охраняют и сопровождают должностных лиц и дипломатов, работают личными телохранителями на разного рода мероприятиях, в том числе спортмассовых.

Охранниками являются действующие сотрудники милиции, прослужившие в органах не менее 5 лет. Наем одного сотрудника — около 50 рублей в час. При этом как правило подразделением выделяется от двух сотрудников, чтобы было проще обеспечить безопасные условия для клиента. За дополнительную плату предоставляется машина класса «люкс».

Еще в МВД сказали, кто в Беларуси кроме звезд нанимает телохранителей: «Везут деньги или участвуют в переговорах».