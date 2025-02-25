МВД Беларуси: работа личного телохранителя из милиции стоит 50 рублей за час

Охранниками являются действующие сотрудники милиции, прослужившие в органах не менее 5 лет. Наем одного сотрудника — около 50 рублей в час. При этом как правило подразделением выделяется от двух сотрудников, чтобы было проще обеспечить безопасные условия для клиента. За дополнительную плату предоставляется машина класса «люкс».