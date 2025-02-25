МВД Беларуси: работа личного телохранителя из милиции стоит 50 рублей за час

В МВД рассказали, сколько в Беларуси стоит услуга личного телохранителя, который является сотрудником милиции, сообщает агентство «Минск-Новости».
Так, в Беларуси личная охрана на время предоставляется специальным отделом милиции Департамента охраны МВД. Сотрудники защищают физических и юридических лиц при перевозке денежных средств или участии в переговорах, охраняют и сопровождают должностных лиц и дипломатов, работают личными телохранителями на разного рода мероприятиях, в том числе спортмассовых.
Охранниками являются действующие сотрудники милиции, прослужившие в органах не менее 5 лет. Наем одного сотрудника — около 50 рублей в час. При этом как правило подразделением выделяется от двух сотрудников, чтобы было проще обеспечить безопасные условия для клиента. За дополнительную плату предоставляется машина класса «люкс».
Еще в МВД сказали, кто в Беларуси кроме звезд нанимает телохранителей: «Везут деньги или участвуют в переговорах».