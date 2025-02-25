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Движение по улице Польских Повстанцев в Иркутске ограничат из-за работ

На тепловой камере проведут аварийный ремонт.

Внимание, автомобилисты Иркутска! Администрация города предупреждает о временном ограничении движения по улице Польских Повстанцев.

С 9:00 26 февраля до 18:00 11 марта перекроют участок напротив дома на Пролетарской, 1 в сторону улицы Сухэ-Батора. Проезд будет осуществляться по встречной полосе с преимуществом встречного движения.

Неудобства вынужденные — на тепловой камере проведут аварийные ремонтные работы.

Напомним, ранее стало известно, где в Иркутске отключат теплоснабжение и горячую воду 26 февраля. Названы конкретные адреса.