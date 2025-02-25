Движение по улице Польских Повстанцев в Иркутске ограничат из-за работ

Внимание, автомобилисты Иркутска! Администрация города предупреждает о временном ограничении движения по улице Польских Повстанцев.
С 9:00 26 февраля до 18:00 11 марта перекроют участок напротив дома на Пролетарской, 1 в сторону улицы Сухэ-Батора. Проезд будет осуществляться по встречной полосе с преимуществом встречного движения.
Неудобства вынужденные — на тепловой камере проведут аварийные ремонтные работы.
Напомним, ранее стало известно, где в Иркутске отключат теплоснабжение и горячую воду 26 февраля. Названы конкретные адреса.