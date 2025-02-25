Рецепты постных блюд в Великий пост и календарь питания по дням

3 марта у православных верующих начинается Великий пост — время духовного очищения и усмирения плоти. Верующим предписывается ограничивать себя в еде и исключить из рациона большинство продуктов животного происхождения. У каждого дня поста свои правила, они зависят от дня недели и от календаря церковных праздников. Как правильно соблюдать пост, чем отличаются ограничения для служителей церкви и мирян, какие дни самые строгие и можно ли употреблять алкоголь во время Великого поста — в материале «Газеты.Ru».
Основные правила Великого поста.
Великий пост — особый период для православных верующих, который длится семь недель до Пасхи. В 2025 году он ~начинается в понедельник, 3 марта, и продлится до субботы, 19 апреля~.
Пост состоит из двух основных частей: Четыредесятницы, которая длится 40 дней, и Страстной седмицы — последней недели, заканчивающейся Пасхой. Четыредесятница установлена в честь сорокадневного поста Иисуса Христа, а Страстная неделя напоминает о последних днях его жизни, страданиях, смерти и погребении. Также в период поста включаются два праздничных дня — Лазарева суббота и Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим).
Цель Великого поста — не только отказ от скоромной пищи, но и духовное очищение через молитву, покаяние и добрые дела.
Нельзя есть: мясо, птицу, молочные продукты, яйца, рыбу (кроме разрешенных дней), алкоголь (кроме бокала вина в праздничные дни).
Полное воздержание от пищи предписано в Чистый понедельник (3 марта) и Страстную пятницу (18 апреля).
Разновидности поста.
* Строгий (монастырский). Следуют всем правилам, включая сухоядение и отказ от масла в будни.
* Мягкий (для мирян). Допускается послабление: масло добавляют в блюда даже в будни, иногда включают рыбу или морепродукты по согласованию с духовником.
Строго соблюдать церковный устав призваны в первую очередь священнослужители, монахи и послушники. Если вы обычный человек, который каждый день трудится на работе, то вам не обязательно в особенно строгие дни ограничивать себя лишь хлебом и водой. Достаточно придерживаться постного рациона и не грешить.
Календарь питания в Великий пост по дням.
Рацион в Великий пост меняется каждую неделю.
Неделя 1-я Великого поста (3−9 марта).
* 3 марта (понедельник): полное воздержание от пищи.
Неделя 2-я Великого поста (10−16 марта).
* 10 марта (понедельник): сухоядение.
Неделя 3-я Великого поста (17−23 марта).
* 17 марта (понедельник): сухоядение.
Неделя 4-я Великого поста (24−30 марта).
* 24 марта (понедельник): сухоядение.
Неделя 5-я Великого поста (31 марта-6 апреля).
* 31 марта (понедельник): сухоядение.
Неделя 6-я Великого поста (7−13 апреля).
* 7 апреля (понедельник): горячая пища с маслом, в честь праздника Благовещение разрешена рыбы и немного вина.
Неделя 7-я Великого поста Страстной седмица (14−19 апреля).
* 14 апреля (понедельник): сухоядение.
Кому можно не поститься?
Существуют определенные категории людей, которым не рекомендуется поститься или которые могут ослабить пост. К ним относятся:
* Дети. Пост не обязателен для малышей, так как их организм требует полноценного питания для роста и развития.
* Беременные и кормящие женщины. Им важно обеспечивать себя и ребенка необходимыми питательными веществами.
* Люди с хроническими заболеваниями. Тем, кто страдает от серьезных заболеваний (например, хронических заболеваний ЖКТ, нестабильной работы сердечно-сосудистой системы и так далее), следует проконсультироваться с врачом.
* Пожилые люди. У людей зрелого возраста могут возникать специфические потребности в питательных веществах.
* Физически активные люди или спортсмены. Тем, кто занимается тяжелыми физическими нагрузками, может понадобиться больше энергии.
* Люди, находящиеся в состоянии болезни или восстановления. Им важно поддерживать силы для выздоровления.
Каждый случай индивидуален, поэтому стоит учитывать личные обстоятельства и перед постом проконсультироваться с духовником или врачом при необходимости.
Рецепты постных блюд.
Постное меню может быть разнообразным, сытным и вкусным. «Газета.Ru» собрала несколько идей блюд на разные дни поста: от сухоядения до горячей пищи с маслом.
Завтраки.
* Овсяная каша с сухофруктами. Залейте овсянку водой на ночь, утром добавьте изюм, курагу и мед.
* Тост с авокадо. На черный хлеб выложите пюре из авокадо, сбрызните лимонным соком, посыпьте семенами кунжута.
Обеды.
* Постный борщ с фасолью. В традиционном рецепте заметите мясной бульон овощным, а мясо — фасолью. Подавайте с зеленью.
* Гречневые котлеты. Смешайте вареную гречку с натертым на терке вареным картофелем и свежим мелко нарезанным репчатым луком, обжарьте на растительном масле.
Ужины.
* Картофельные зразы с грибами. Разомните вареный картофель и добавьте к нему немного муки. Сформируйте котлетки с углублением в середине, в него положите начинку их тушеных с луком шампиньонов. Закройте начинку слоем картофеля и обжарьте зразы. Подавайте с квашеной капустой.
* Чечевица с овощами. Тушите чечевицу с болгарским перцем, томатами и специями.
Десерты.
* Печеные яблоки с медом. Начините яблоки орехами и изюмом, запекайте 20 минут.
* Халва из семечек. Измельчите подсолнечные семечки, смешайте с медом и какао.