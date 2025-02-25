Рецепты постных блюд в Великий пост и календарь питания по дням

3 марта у православных верующих начинается Великий пост — время духовного очищения и усмирения плоти. Верующим предписывается ограничивать себя в еде и исключить из рациона большинство продуктов животного происхождения. У каждого дня поста свои правила, они зависят от дня недели и от календаря церковных праздников. Как правильно соблюдать пост, чем отличаются ограничения для служителей церкви и мирян, какие дни самые строгие и можно ли употреблять алкоголь во время Великого поста — в материале «Газеты.Ru».