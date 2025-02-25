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Рецепты постных блюд в Великий пост и календарь питания по дням

3 марта у православных верующих начинается Великий пост — время духовного очищения и усмирения плоти. Верующим предписывается ограничивать себя в еде и исключить из рациона большинство продуктов животного происхождения. У каждого дня поста свои правила, они зависят от дня недели и от календаря церковных праздников. Как правильно соблюдать пост, чем отличаются ограничения для служителей церкви и мирян, какие дни самые строгие и можно ли употреблять алкоголь во время Великого поста — в материале «Газеты.Ru».

Источник: Газета.Ру

3 марта у православных верующих начинается Великий пост — время духовного очищения и усмирения плоти. Верующим предписывается ограничивать себя в еде и исключить из рациона большинство продуктов животного происхождения. У каждого дня поста свои правила, они зависят от дня недели и от календаря церковных праздников. Как правильно соблюдать пост, чем отличаются ограничения для служителей церкви и мирян, какие дни самые строгие и можно ли употреблять алкоголь во время Великого поста — в материале «Газеты.Ru».

Основные правила Великого поста.

Великий пост — особый период для православных верующих, который длится семь недель до Пасхи. В 2025 году он ~начинается в понедельник, 3 марта, и продлится до субботы, 19 апреля~.

Пост состоит из двух основных частей: Четыредесятницы, которая длится 40 дней, и Страстной седмицы — последней недели, заканчивающейся Пасхой. Четыредесятница установлена в честь сорокадневного поста Иисуса Христа, а Страстная неделя напоминает о последних днях его жизни, страданиях, смерти и погребении. Также в период поста включаются два праздничных дня — Лазарева суббота и Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим).

Цель Великого поста — не только отказ от скоромной пищи, но и духовное очищение через молитву, покаяние и добрые дела.

Нельзя есть: мясо, птицу, молочные продукты, яйца, рыбу (кроме разрешенных дней), алкоголь (кроме бокала вина в праздничные дни).

Полное воздержание от пищи предписано в Чистый понедельник (3 марта) и Страстную пятницу (18 апреля).

Разновидности поста.

* Строгий (монастырский). Следуют всем правилам, включая сухоядение и отказ от масла в будни.

* Мягкий (для мирян). Допускается послабление: масло добавляют в блюда даже в будни, иногда включают рыбу или морепродукты по согласованию с духовником.

Строго соблюдать церковный устав призваны в первую очередь священнослужители, монахи и послушники. Если вы обычный человек, который каждый день трудится на работе, то вам не обязательно в особенно строгие дни ограничивать себя лишь хлебом и водой. Достаточно придерживаться постного рациона и не грешить.

Календарь питания в Великий пост по дням.

Рацион в Великий пост меняется каждую неделю.

Неделя 1-я Великого поста (3−9 марта).

* 3 марта (понедельник): полное воздержание от пищи.

* 4 марта (вторник): горячая пища без масла.
* 5 марта (среда): сухоядение (сырые овощи, фрукты, орехи).
* 6 марта (четверг): горячая пища без масла.
* 7 марта (пятница): сухоядение.
* 8−9 марта (выходные): горячая пища с растительным маслом, например, овощной суп или каша.

Неделя 2-я Великого поста (10−16 марта).

* 10 марта (понедельник): сухоядение.

* 11 марта (вторник): горячая пища без масла, например, гречневая каша на воде, тушеные овощи.
* 12 марта (среда): сухоядение.
* 13 марта (четверг): горячая пища без масла.
* 14 марта (пятница): сухоядение.
* 15−16 марта (выходные): растительная горячая пища с маслом, например, запеченная тыква с травами.

Неделя 3-я Великого поста (17−23 марта).

* 17 марта (понедельник): сухоядение.

* 18 марта (вторник): горячая пища без масла.
* 19 марта (среда): сухоядение.
* 20 марта (четверг): горячая пища без масла.
* 21 марта (пятница): сухоядение.
* 22−23 марта (выходные): растительная горячая пища с маслом.

Неделя 4-я Великого поста (24−30 марта).

* 24 марта (понедельник): сухоядение.

* 25 марта (вторник): горячая пища без масла.
* 26 марта (среда): сухоядение.
* 27 марта (четверг): горячая пища без масла.
* 28 марта (пятница): сухоядение.
* 29−30 марта (выходные): растительная горячая пища с маслом.

Неделя 5-я Великого поста (31 марта-6 апреля).

* 31 марта (понедельник): сухоядение.

* 1 апреля (вторник): горячая пища без масла.
* 2 апреля (среда): сухоядение.
* 3 апреля (четверг): горячая пища без масла.
* 4 апреля (пятница): сухоядение.
* 5−6 апреля (выходные): растительная горячая пища с маслом.

Неделя 6-я Великого поста (7−13 апреля).

* 7 апреля (понедельник): горячая пища с маслом, в честь праздника Благовещение разрешена рыбы и немного вина.

* 8 апреля (вторник): горячая пища без масла.
* 9 апреля (среда): сухоядение.
* 10 апреля (четверг): горячая пища без масла.
* 11 апреля (пятница): сухоядение.
* 12−13 апреля (выходные): в субботу, 12 апреля, в честь праздника Лазарева суббота разрешена горячая пища с маслом и рыбная икра; 13 апреля — в Вербное воскресенье — горячая пища с маслом, рыба.

Неделя 7-я Великого поста Страстной седмица (14−19 апреля).

* 14 апреля (понедельник): сухоядение.

* 15 апреля (вторник): горячая пища без масла.
* 16 апреля (среда): сухоядение.
* 17 апреля (четверг): горячая пища без масла.
* 18 апреля (пятница): полное воздержание от пищи.
* 19 апреля (суббота): горячая пища без масла.

Кому можно не поститься?

Существуют определенные категории людей, которым не рекомендуется поститься или которые могут ослабить пост. К ним относятся:

* Дети. Пост не обязателен для малышей, так как их организм требует полноценного питания для роста и развития.

* Беременные и кормящие женщины. Им важно обеспечивать себя и ребенка необходимыми питательными веществами.

* Люди с хроническими заболеваниями. Тем, кто страдает от серьезных заболеваний (например, хронических заболеваний ЖКТ, нестабильной работы сердечно-сосудистой системы и так далее), следует проконсультироваться с врачом.

* Пожилые люди. У людей зрелого возраста могут возникать специфические потребности в питательных веществах.

* Физически активные люди или спортсмены. Тем, кто занимается тяжелыми физическими нагрузками, может понадобиться больше энергии.

* Люди, находящиеся в состоянии болезни или восстановления. Им важно поддерживать силы для выздоровления.

Каждый случай индивидуален, поэтому стоит учитывать личные обстоятельства и перед постом проконсультироваться с духовником или врачом при необходимости.

Рецепты постных блюд.

Постное меню может быть разнообразным, сытным и вкусным. «Газета.Ru» собрала несколько идей блюд на разные дни поста: от сухоядения до горячей пищи с маслом.

Завтраки.

* Овсяная каша с сухофруктами. Залейте овсянку водой на ночь, утром добавьте изюм, курагу и мед.

* Тост с авокадо. На черный хлеб выложите пюре из авокадо, сбрызните лимонным соком, посыпьте семенами кунжута.

Обеды.

* Постный борщ с фасолью. В традиционном рецепте заметите мясной бульон овощным, а мясо — фасолью. Подавайте с зеленью.

* Гречневые котлеты. Смешайте вареную гречку с натертым на терке вареным картофелем и свежим мелко нарезанным репчатым луком, обжарьте на растительном масле.

Ужины.

* Картофельные зразы с грибами. Разомните вареный картофель и добавьте к нему немного муки. Сформируйте котлетки с углублением в середине, в него положите начинку их тушеных с луком шампиньонов. Закройте начинку слоем картофеля и обжарьте зразы. Подавайте с квашеной капустой.

* Чечевица с овощами. Тушите чечевицу с болгарским перцем, томатами и специями.

Десерты.

* Печеные яблоки с медом. Начините яблоки орехами и изюмом, запекайте 20 минут.

* Халва из семечек. Измельчите подсолнечные семечки, смешайте с медом и какао.